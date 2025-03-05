Ece Gürel'in patronu konuştu: Kaybolmasının iş yeri ile hiçbir ilgisi yok.

Belgrad Ormanı'na yürüyüşe giden ve 3 gündür bulunamayan Ece Gürel'in ailesi iş yerinde problemleri olduğunu ve mobbinge uğradığını iddia etmişti. Kayıp Ece Gürel'in patronu Ekol TV mikrofonlarına konuştu.

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Peyzaj mimarı Ece Gürel, hafta sonu eşine Belgrad Ormanı'na yürüyüşe gideceğini söyledi bir daha da dönmedi.

Gürel'in hem eşi hem de babası iş yerinde sorunlar yaşadığını ve çok bunaldığını ifade etmesinin ardından mimarın, patronu merak edildi. Ekol TV muhabiri İremnaz Aksoy, Türkiye'nin merak ettiği patronu buldu.

"Geçici bir süre için imza attı"

Ece Gürel'in patronu kendini böyle savundu:

Ece'nin kaybolmasının iş yeri ile hiçbir ilgisi yok. Bunu inanın samimi olarak söylüyorum. Ece çalışıyordu; henüz çıkarılmadı. Birbirimize zaman verelim dedik. Henüz iş akdi sonlandırılmadı. Ece geçici süre için imza attı.