BIST 10.129
DOLAR 36,44
EURO 39,08
ALTIN 3.412,22
HABER /  GÜNCEL

Ece Gürel'in patronu konuştu: Kaybolmasının iş yeri ile hiçbir ilgisi yok.

Ece Gürel'in patronu konuştu: Kaybolmasının iş yeri ile hiçbir ilgisi yok.

Belgrad Ormanı'na yürüyüşe giden ve 3 gündür bulunamayan Ece Gürel'in ailesi iş yerinde problemleri olduğunu ve mobbinge uğradığını iddia etmişti. Kayıp Ece Gürel'in patronu Ekol TV mikrofonlarına konuştu.

Abone ol

Peyzaj mimarı Ece Gürel, hafta sonu eşine Belgrad Ormanı'na yürüyüşe gideceğini söyledi bir daha da dönmedi.

Gürel'in hem eşi hem de babası iş yerinde sorunlar yaşadığını ve çok bunaldığını ifade etmesinin ardından mimarın, patronu merak edildi. Ekol TV muhabiri İremnaz Aksoy, Türkiye'nin merak ettiği patronu buldu.

"Geçici bir süre için imza attı"

Ece Gürel'in patronu kendini böyle savundu:

Ece'nin kaybolmasının iş yeri ile hiçbir ilgisi yok. Bunu inanın samimi olarak söylüyorum. Ece çalışıyordu; henüz çıkarılmadı. Birbirimize zaman verelim dedik. Henüz iş akdi sonlandırılmadı. Ece geçici süre için imza attı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
En son Belgrad Ormanı'nda görüldü! Peyzaj mimarı Ece Gürel'e ne oldu, ailesi Müge Anlı'ya başvurdu
Foto Galeri En son Belgrad Ormanı'nda görüldü! Peyzaj mimarı Ece Gürel'e ne oldu, ailesi Müge Anlı'ya başvurdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak için 27 yıl hapis talebi
Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak için 27 yıl hapis talebi
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında dava açıldı
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında dava açıldı
Jose Mourinho uzun yıllar Fenerbahçe'de kalacak mısınız sorusuna yanıt verdi
Jose Mourinho uzun yıllar Fenerbahçe'de kalacak mısınız sorusuna yanıt verdi
Yozgat'ta sınıf öğretmeni dünden beri kayıp! Arama çalışması başlatıldı
Yozgat'ta sınıf öğretmeni dünden beri kayıp! Arama çalışması başlatıldı
İsrail ve ABD'den ortak askeri tatbikat
İsrail ve ABD'den ortak askeri tatbikat
İYİ Parti, DEM Parti heyetiyle görüşecek mi? Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama
İYİ Parti, DEM Parti heyetiyle görüşecek mi? Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama
DEM Parti'den ilk ziyaret CHP'ye tarih belli oldu
DEM Parti'den ilk ziyaret CHP'ye tarih belli oldu
Beyin cerrahını bıçaklayan hastanın savunması: Bana yapay zeka yerleştirdi
Beyin cerrahını bıçaklayan hastanın savunması: Bana yapay zeka yerleştirdi
Antalya'da orman yangını çııktı!
Antalya'da orman yangını çııktı!
Bayrampaşa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Bayrampaşa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 18,4 azaldı
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 18,4 azaldı
Sanatçı Özcan Deniz ifade verdi: Bir gün sonra şikayette bulunmuş
Sanatçı Özcan Deniz ifade verdi: Bir gün sonra şikayette bulunmuş