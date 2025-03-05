TİP Genel Başkanı Erkan Baş, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıyı değerlendirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, "Heba edilmemesi gereken önemli bir fırsattır." dedi.

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Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısının hemen ardından TİP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi'ni toplayarak, konuyu tüm yönleriyle değerlendirdiklerini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki sözlerinin ardından başlayan süreci yakından takip etmeye çalıştıklarını anlatan Baş, terör örgütüne yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını, "Türkiye siyasi tarihinin en önemli çağrılarından biri" olarak nitelendirdi.

Bu çağrıyı olumlu karşıladıklarını dile getiren Baş, "Heba edilmemesi gereken önemli bir fırsat. Bu fırsatın değerlendirilmesi, hiç şüphe yok ki bundan sonra atılacak samimi adımları zorunlu kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletini bölmeye ve birbirine düşürmeye yönelik anlayışa karşı olduklarının altını çizen Baş, "Bu süreç, kamuoyuna karşı şeffaf, halkın ve toplumsal muhalefetin katkılarına açık, TBMM'nin zemininde sürdürülecek ve baştan sona hukuki güvence altına alınacak bir süreç olmak zorundadır." diye konuştu.

Erkan Baş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.