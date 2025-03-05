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Asal Araştırma'dan çarpıcı bir anket daha! 'Ekonomiyi kim iyi yönetir?' diye soruldu, sonuç şoke etti

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Asal Araştırma'dan çarpıcı bir anket daha! 'Ekonomiyi kim iyi yönetir?' diye soruldu, sonuç şoke etti

Asal Araştırma, yaptığı son ankette katılımcılara ''Sizce iktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?'' sorusunu yöneltti. İşte dikkat çeken sonuçlar...

Asal Araştırma'dan çarpıcı bir anket daha! 'Ekonomiyi kim iyi yönetir?' diye soruldu, sonuç şoke etti

Asal Araştırma 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan anket sonucunu paylaştı.

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Asal Araştırma'dan çarpıcı bir anket daha! 'Ekonomiyi kim iyi yönetir?' diye soruldu, sonuç şoke etti

Ankette "Sizce iktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?" diye soruldu.

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Asal Araştırma'dan çarpıcı bir anket daha! 'Ekonomiyi kim iyi yönetir?' diye soruldu, sonuç şoke etti

Verilen yanıtlara göre; katılımcılar, yüzde 33 ile en yüksek oranda ''ikisi de yönetemez'' dedi. İşte anket sonuçları: 

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Asal Araştırma'dan çarpıcı bir anket daha! 'Ekonomiyi kim iyi yönetir?' diye soruldu, sonuç şoke etti

İktidar daha iyi yönetir: %31.5

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