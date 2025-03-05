Asal Araştırma'dan çarpıcı bir anket daha! 'Ekonomiyi kim iyi yönetir?' diye soruldu, sonuç şoke etti
|
Asal Araştırma, yaptığı son ankette katılımcılara ''Sizce iktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?'' sorusunu yöneltti. İşte dikkat çeken sonuçlar...
Asal Araştırma 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan anket sonucunu paylaştı.
18
Ankette "Sizce iktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir?" diye soruldu.
28
Verilen yanıtlara göre; katılımcılar, yüzde 33 ile en yüksek oranda ''ikisi de yönetemez'' dedi. İşte anket sonuçları:
38
İktidar daha iyi yönetir: %31.5
48