Halkbank ile Dünya Katılım Bankası arasında işbirliği

Halkbank'ın Dünya Katılım Bankası ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, Dünya Katılım Bankası müşterileri, Paraf kartın sunduğu 600 bin üye iş yeri ağı ve kampanya fırsatlarından yararlanma imkanı bulacak.

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Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, Dünya Katılım Bankası ile yaptığı anlaşmayla sektördeki gücünü pekiştiriyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler geliştiren ve yerli ödeme sistemi "TROY" altyapısına sahip Paraf, Dünya Katılım Bankası'nın müşteri portföyüyle birleşerek daha geniş bir kitleye hitap edecek.

Taraflar arasında gerçekleşen işbirliği kapsamında, Dünya Katılım Bankası müşterileri, 600 bin Paraf üye işyeri ve anlaşmalı markaların sunduğu fırsatlara erişim sağlayacak. Bu sinerji, avantajlı kampanyaların geliştirilmesine olanak sağlarken, maliyet tasarruflarını da beraberinde getirecek.

Halkbank'ın Paraf dünyasında, 7,5 milyonu aşkın kredi kartı kullanıcısı bulunuyor. Binlerce markayla yapılan anlaşmalar ve yaygın ödeme noktaları sayesinde kullanıcılara avantajlı bir alışveriş deneyimi ve geniş bir hizmet ağı sunuluyor.

Bu işbirliğiyle Paraf, sektördeki pazar payını genişletirken, Dünya Katılım Bankası müşterileri ise taksit imkanının yanı sıra, ParafPara, restoran indirimi, ücretsiz otopark, Paraf Üstü, Paraf Günüm gibi birçok özel avantajı deneyimleyecek.

- "Çözümlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Halkbank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Altan Taşkıran, farklı müşteri gruplarının finansal ihtiyaçlarına yanıt verme sorumlulukları doğrultusunda, çözümlerini daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Paraf kart ile gençlerden kadınlara, emeklilerden KOBİ ve esnafa kadar geniş bir müşteri kitlesine avantajlar sunduklarını kaydeden Taşkıran, "Dünya Katılım Bankası ile yaptığımız bu işbirliği sayesinde, katılım bankacılığı alanında da yenilikçi finansal hizmet anlayışımızı güçlendiriyoruz. Bu ortaklığın, sektördeki gelişim odaklı yaklaşımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Katılım Bankası Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Parlak da Halkbank'ın, Türk bankacılık sektörünün köklü, güçlü ve yerleşik aktörlerinden biri olduğuna değindi.

Dünya Katılım Bankası'nın, katılım finans sektörünün lider platformu olma hedefiyle, sektörü ileri taşıma ve müşterilere en kapsamlı ve yenilikçi çözümleri sunma vizyonuyla kurulduğunu kaydeden Parlak, "Halkbank'ın tecrübesi ve bizim heyecanımızın birleşmesi, bu bağlamda her iki tarafa da büyük fayda ve kazanımlar getirecek. Paraf'ın geniş hizmet ağı sayesinde müşterilerimiz Paraf kredi kartlarıyla üye iş yerlerinde yaptıkları harcamalarda önemli fırsatlardan yararlanabilecek. Böylece Paraf'ın müşteri ağı da önemli miktarda genişlemiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Parlak, taraflar arasındaki işbirliği sayesinde, Dünya Katılım müşterilerinin, DKart Debit kartları ile 4 bini aşkın Halkbank ATM'sinden ücretsiz işlem yapabileceğini de bildirdi.