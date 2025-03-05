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Dışişleri Bakanlığı’ndan Arap Ligi Zirvesi’ne Gazze mesajı

Dışişleri Bakanlığı’ndan Arap Ligi Zirvesi’ne Gazze mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Gazze'nin yeniden imarına yönelik kabul edilen planı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlık, kalıcı ateşkes ve Filistin halkının güvenli bir şekilde yaşaması için girişimlere desteğin süreceğini vurguladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Kahire’de düzenlenen Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde Gazze’nin yeniden imarına yönelik bir planın kabul edilmesini olumlu karşıladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “4 Mart’ta gerçekleştirilen Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Gazze’nin yeniden imarına yönelik bir planın kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Kalıcı ateşkesin sağlanması, Gazze'nin yeniden inşası ve Filistin halkının kendi topraklarında güven içinde yaşaması için tüm girişimleri desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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