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Çorum'da 2 hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Çorum'da 2 hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Çorum'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Burhanettin H. idaresindeki 06 DVD 815 plakalı hafif ticari araç ile Eren A'nın kullandığı 35 CEB 448 plakalı hafif ticari araç, Sungurlu-Alaca kara yolu ayrımında çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile 06 DVD 815 plakalı araçta bulunan aynı aileden Celalettin H, Nevruz H. ve Doğa H. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen araçta sıkışan Vahide H. ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak Sungurlu Devlet Hastanesine götürüldü. Vahide H. doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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