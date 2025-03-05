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Sivasspor ile yollarını ayıran Ömer Erdoğan'dan veda mesajı

Sivasspor ile yollarını ayıran Ömer Erdoğan'dan veda mesajı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor ile yollarını ayıran teknik direktör Ömer Erdoğan, veda mesajı yayımladı.

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Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, futbolun içinde birçok güzel anı ve zorlu mücadeleyi barındıran, başarı kadar sabrı da gerektiren bir yolculuk olduğunu belirtti.

Sivasspor'da geçirdiği süre boyunca büyük özveriyle çalıştıklarını, sahada en iyisini vermek için mücadele ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ancak yaşadığımız sakatlıklar ve şanssızlıklar nedeniyle istediğimiz sonuçları alamadık. Futbolun doğası gereği, sonuç alınamayınca ayrılıklar kaçınılmaz oluyor. Bu süreçte bana ve ekibime güvenen, destek veren başkanımıza, yönetimimize, oyuncularımıza ve her zaman yanımızda olan Sivasspor taraftarına içtenlikle teşekkür ediyorum. Sivasspor'a bundan sonrası için başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullandı.

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