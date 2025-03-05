BIST 10.189
DOLAR 36,44
EURO 39,24
ALTIN 3.401,97
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP lideri Özgür Özel, Türkiye'yi Avrupa’ya şikayet etti!

CHP lideri Özgür Özel, Türkiye'yi Avrupa’ya şikayet etti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye ve hükümet hakkında eleştirilerde bulundu. Amor ile görüşmesinde anlattığı hikaye, tepki çekmedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurt dışında temaslarını sürdürüyor. Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) 136 sandalyeyle parlamentonun en büyük ikinci grubu olan Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) İlerici İttifakı Grubu toplantısında konuşmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e geldi.

PÉREZ’DEN DAVET MEKTUBU ALDI

Özel, grup toplantısında konuşması için Grup Başkanı Iratxe García Pérez’den davet mektubu aldı.

CHP’nin son seçimlerde 47 yıl sonra birinci parti olduğunu vurgulayan Özel, Avrupa ile ilişkilerin sadece stratejik değil, toplumsal bir tercih olduğunu belirtti.

Türkiye’nin AB üyelik sürecindeki kararlılığını vurgulayan Özel, gençlerin yüzde 72’sinin AB üyeliğini desteklediğini ifade etti.

TÜRKİYE'Yİ AVRUPA’YA ŞİKAYET ETTİ: "İTİRAZLA BAŞKALDIRIYORUZ"

Özel, CHP’nin demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin Avrupa Birliği’nin ortak değerleriyle uyumlu olduğunu vurguladı.

Öte yandan Özel, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki yargı sürecini hakkında, "Ülkemizde yaşanan yargı tacizlerini, hukuksuzluklarını yakından takip ediyorsunuz. Biz bu sürece, edilgen bir direniş yerine meydan okuyan bir ayağa kalkma ve itirazla başkaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rıza Çalımbay Süper Lig'e döndü
Rıza Çalımbay Süper Lig'e döndü
Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı açıldı Erdoğan ve Aliyev'den açıklamalar
Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı açıldı Erdoğan ve Aliyev'den açıklamalar
Tesla'nın Almanya'daki otomobil satışlarındaki "düşüş ivmesi" devam ediyor
Tesla'nın Almanya'daki otomobil satışlarındaki "düşüş ivmesi" devam ediyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Birliği'nin Gazze planı hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Birliği'nin Gazze planı hakkında açıklama
Ukrayna'ya bir darbe daha: ABD istihbarat paylaşımını kesti!
Ukrayna'ya bir darbe daha: ABD istihbarat paylaşımını kesti!
Dışişleri Bakanlığı’ndan Arap Ligi Zirvesi’ne Gazze mesajı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Arap Ligi Zirvesi’ne Gazze mesajı
Çorum'da 2 hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çorum'da 2 hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Acun Ilıcalı'ya 5 yıl 3 ay hapis cezası istendi iddianamede ağır suçlamalar
Acun Ilıcalı'ya 5 yıl 3 ay hapis cezası istendi iddianamede ağır suçlamalar
Sivasspor ile yollarını ayıran Ömer Erdoğan'dan veda mesajı
Sivasspor ile yollarını ayıran Ömer Erdoğan'dan veda mesajı
Sivasspor-Göztepe maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak
Sivasspor-Göztepe maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak
Halkbank ile Dünya Katılım Bankası arasında işbirliği
Halkbank ile Dünya Katılım Bankası arasında işbirliği
18 yaşındaki Gülcan'ın akıllara durgunluk veren ölümü
18 yaşındaki Gülcan'ın akıllara durgunluk veren ölümü