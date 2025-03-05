CHP lideri Özgür Özel, Türkiye'yi Avrupa’ya şikayet etti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye ve hükümet hakkında eleştirilerde bulundu. Amor ile görüşmesinde anlattığı hikaye, tepki çekmedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurt dışında temaslarını sürdürüyor. Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) 136 sandalyeyle parlamentonun en büyük ikinci grubu olan Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) İlerici İttifakı Grubu toplantısında konuşmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e geldi.

PÉREZ’DEN DAVET MEKTUBU ALDI

Özel, grup toplantısında konuşması için Grup Başkanı Iratxe García Pérez’den davet mektubu aldı.

CHP’nin son seçimlerde 47 yıl sonra birinci parti olduğunu vurgulayan Özel, Avrupa ile ilişkilerin sadece stratejik değil, toplumsal bir tercih olduğunu belirtti.

Türkiye’nin AB üyelik sürecindeki kararlılığını vurgulayan Özel, gençlerin yüzde 72’sinin AB üyeliğini desteklediğini ifade etti.

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Özel, CHP’nin demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin Avrupa Birliği’nin ortak değerleriyle uyumlu olduğunu vurguladı.

Öte yandan Özel, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki yargı sürecini hakkında, "Ülkemizde yaşanan yargı tacizlerini, hukuksuzluklarını yakından takip ediyorsunuz. Biz bu sürece, edilgen bir direniş yerine meydan okuyan bir ayağa kalkma ve itirazla başkaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.