Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Birliği'nin Gazze planı hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen "Filistin" konulu Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde, Gazze'nin yeniden imarına yönelik planın kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığını duyurdu.Abone ol
Bakanlık, dün Kahire'de düzenlenen zirveye ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"Gazze'nin yeniden imarına yönelik bir plan kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." görüşünün paylaşıldığı açıklamada, Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması, Gazze'nin yeniden imarının başlaması ve Filistinlilerin kendi topraklarında huzur içinde yaşamasını hedefleyen girişimleri desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.