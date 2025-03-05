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Ukrayna'ya bir darbe daha: ABD istihbarat paylaşımını kesti!

Ukrayna'ya bir darbe daha: ABD istihbarat paylaşımını kesti!

Financial Times'ın haberine göre Amerikan hükümeti, askeri yardımın ardından Kiev ile istihbarat paylaşımını da kesti. Bloomberg'in aktardığına göre ise Kiev'deki bir yetkili, Ukrayna'nın ABD'den istihbarat almaya devam ettiğini bildirdi.

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İngiliz Financial Times'ın konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD, Ukrayna ordusunun Rus güçlerini hedef alma kabiliyetini ciddi şekilde engelleyebilecek bir hamleyle Kiev ile istihbarat paylaşımını kesti.

Trump yönetiminin pazartesi günü Ukrayna'ya askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararının ardından gelen bu hamle, ABD Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki ilişkilerin dramatik bir şekilde bozulmasının ardından geldi.

FT'de yer alan habere göre ABD'nin istihbarat işbirliği, Ukrayna'nın Rus askeri hedeflerini tespit etme ve vurma kabiliyeti için çok önemliydi.

İki yetkili Washington'un Kiev ile istihbarat kanallarını dondurduğunu doğruladı.

Ancak yetkililerden biri ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile ilgili istihbaratı İngiltere de dahil olmak üzere en yakın müttefikleriyle paylaşmaya devam ettiğini söyledi.

Amerikan Bloomberg'in aktardığına göre ise Kiev'deki bir yetkili,  Ukrayna'nın ABD'den  istihbarat almaya devam ettiğini bildirdi.

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