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Tesla'nın Almanya'daki otomobil satışlarındaki "düşüş ivmesi" devam ediyor

Tesla'nın Almanya'daki otomobil satışlarındaki "düşüş ivmesi" devam ediyor

Almanya'da şubatta elektrikli araç satışları genel olarak artmasına rağmen, Tesla'nın ülkedeki satışları yıllık yüzde 76,3 geriledi.

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Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), şubat ayına ilişkin ülkede trafiğe çıkan yeni otomobil sayısını açıkladı.

Buna göre, şubatta trafiğe çıkan yeni otomobil sayısı Şubat 2024'e göre yüzde 6,4 azalarak 203 bin 404'e geriledi. Şubatta trafiğe çıkan elektrikli otomobil sayısı da yıllık yüzde 30,8 artarak 35 bin 949'a yükseldi.

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın şubatta ülkedeki satışları ise yüzde 76'lık bir düşüşle 1429'a indi. Ocak ayında da Almanya'da Tesla'nın satışları yüzde 60 gerilemişti.

Elon Musk'ın aşırı sağa desteği

ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk'ın başta Almanya olmak üzere Avrupa'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve kıta siyasetine karışması Avrupalıların Tesla'yla aralarına mesafe koymasına neden olurken, bu desteğin bedelini firma satışları düşerek ve piyasa değeri eriyerek ödüyor.

Musk, son dönemde Avrupa'da aşırı sağcı siyasi çevrelere destek verdiği gerekçesiyle adından söz ettiriyor.

Musk, 23 Şubat'ta Almanya'da yapılan seçimler öncesi, sahibi olduğu X platformunda aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Eş Başkanı Alice Weidel ile canlı yayın yaparak, yaklaşık 219 milyon takipçisine partinin ülkenin “tek umudu” olduğunu söylemişti.

Musk, AfD'nin Halle kentinde düzenlediği seçim kampanyası toplantısına canlı bağlantıyla katılmıştı.

Avrupalı liderler ise Musk'ı iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

AP milletvekillerinden bir kısmı ise Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı Avrupa Birliği'ni (AB) harekete geçmeye çağırmıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz AA'ya verdiği röportajda, Musk'ı eleştirerek "yeni edindiği medya gücünü tüm dünyaya müdahale etmek için kullanıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Scholz, Musk'ın aşırı sağcı partiler lehine olan partizanlığının kendisini üzdüğünü belirterek, "Bu, Avrupa'da demokrasiyi ve bir arada yaşamayı tehlikeye atıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Musk tarafından desteklenen AfD, 23 Şubat'ta yapılan seçimlerin ardından Almanya'nın en büyük muhalefet partisi haline gelmesi dikkati çekti.

Musk, başta Tesla'nın giga fabrikasının bulunduğu Almanya olmak üzere Avrupa'nın "düzenlemelerini ve bürokrasini" eleştirerek, bunun teknolojik yenilikleri engellediğini de savunuyor.

Avrupalılar Tesla'nın elektrikli otomobillerinden uzak durarak tepki veriyor

Avrupalılar, Musk'ın bölge siyasetine karışmasına iş insanının en ünlü markalarına tepki göstererek yanıt verdi.

Avrupa'da Tesla markalı otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 geriledi.

Satışlar, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde hızla geriledi.

Çin'de de satışlar geriledi

Tesla satışları, benzer biçimde ABD ile ticaret savaşları yaşaması beklenen ve Trump'ın yeni gümrük vergileri uygulamaya hazırlandığı Çin'de de yaklaşık yüzde 50 düştü.

Satışlardaki düşüş Tesla şirket hisselerine de yansıdı. Bununla birlikte ABD'nin her gün açıkladığı yeni tarifeler, küresel ticarete yönelik beklentileri de durumu daha da olumsuzlaştırdı.

ABD yönetiminin yeni tarifeleri, Musk'ın girişimlerini ve kişisel servetini önemli ölçüde etkileyebilecek zorluklar ortaya çıkardı.

Tesla'nın piyasa değeri geçen yıl aralık ortasında 1,4 trilyon dolarken, mart başında 840 milyar dolara kadar geriledi.

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