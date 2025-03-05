Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı açıldı Erdoğan ve Aliyev'den açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının açılış töreninde yaptığı konuşmada "Bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı”nın açılış töreninde konuştu.

Hattın Nahçıvan'la kader birliğinin nişanesi olacağını söyleyen Erdoğan, Günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını 30 yıl boyunca karşılayacaktır. Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak projeyi kazandırmış oluyoruz." dedi.

Türkiye - Azerbaycan'ın barışın, huzurun tarafında olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bölgemizde sadece barış, işbirliği istiyoruz. Şimdiye kadar birçok adım attık. İnşallah bundan sonra bölgesel barış, refaha yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"İki kardeş ülke dev projeleri gerçekleştirdi"

Aliyev de yaptığı konuşasında temelin 1,5 yıl önce beraber attıklarına değinerek, "İki kardeş ülke dev projeleri gerçekleştirdi. Bugün Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden giden gaz birçok ülkenin enerji güvenliğini temin etti. Azerbaycan'ın gaz ihracatı 25 milyar metreküpe çıkmıştır, yarısı Türkiye'yedir. Türkiye'den başka 10 Avrupa ülkesi enerji güvenliğini güçlendirdi. Bugün açılışında bulunduğumuz proje Nahçıvan'ın enerji güvenliğini inşa edecek. Enerji projelerimiz ulaştırma projelerinin gerçekleşmesine de imkan verdi. Bugün Türkiye ve Azerbaycan'la birleştirilen demiryolu çok özel avantajlar sağlıyor." ifadelerini kullandı.