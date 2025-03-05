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Trabzonspor U19 takımından Avrupa'da büyük başarı!

Trabzonspor U19 takımından Avrupa'da büyük başarı!

UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor U19, Atalanta U19'u penaltılarla 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Trabzonspor U19 Takımı ile İtalya'nın Atalanta U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda kozlarını paylaştı.

Papara Park'ta oynanan müsabakanın normal süresi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 5-3'lük bir üstünlük kuran bordo - mavililer, Gençlik Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Trabzonspor'da Salih Malkoçoğlu, Onuralp Çakıroğlu, Ekrem Terzi, Ömer Faruk Karahan ve Bican Tibukoğlu penaltı atışlarını gole çevirdi.

Atalanta U19 Takımı'nın penaltılarında ise Simonetto, Bono ve Comi fileleri sarsarken, Cakolli'nin vuruşunu kaleci Ahmet Doğan Yıldırım kurtardı.

GÜNEŞ VE FUTBOLCULAR DA TRİBÜNDE

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bordo-mavili futbolcular da kritik müsabakayı tribünden takip etti.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonsporlu futbolseverler, stadyuma girişin ücretsiz olduğu tarihi maçta genç futbolcuları yalnız bırakmadı ve stadyumu önemli şekilde doldurdu.

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