Okan Buruk sistem değişikliğine gidiyor

Son maçlarda istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Morata'nın iyileşmesiyle birlikte üçlü savunmaya dönüş yapmayı planlıyor. Osimhen-Morata ikilisini hücumda değerlendirmeyi düşünen Buruk, sol stoperde Eren Elmalı'yı, sağ kenarda ise Frankowski'yi öne çıkarıyor.

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Son 6 resmi maçında sadece 1 galibiyet alabilen Galatasaray'da bir kez daha sistem değişikliği gündemde. Okan Buruk, Morata'nın takıma dönmesiyle birlikte 3'lü savunma dizilişine geri dönmeyi planlıyor.

Icardi sakatlanana kadar üçlü savunma ve çift forvetli sisteme dönen Galatasaray, Arjantinli yıldızın sezonu kapatmasıyla birlikte tekrar dörtlüye dönüş yapmıştı.

HT Spor'un haberine göre Okan Buruk, Alvaro Morata'nın iyileşmesiyle birlikte yeniden eski formasyona dönmeye hazırlanıyor.

Okan Buruk hücumda yeniden Osimhen-Morata ikilisine görev verecek. Sol stoper için Eren Elmalı'yı düşünen Okan Buruk, Lemina'yı da zaman zaman bu bölgede değerlendirmeyi planlıyor. Sağ kenar için en ciddi aday ise Frankowski.

Barış Alper'in sol kanat bekte ilk aday olduğu haber detayında yer aldı. Okan Buruk'un forvet arkasında ise Yunus Akgün'ü kullanacağı belirtildi.

Galatasaray, Süper Lig'de 9 Mart Pazar günü saat 20:30'da Alanyaspor deplasmanına çıkacak.