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Kontrollü patlatmada fırlayan kaya eve isabet etti

Kontrollü patlatmada fırlayan kaya eve isabet etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde yol çalışması sırasında yapılan kontrollü patlatmada fırlayan kaya parçaları bir eve çarptı. Evde bulunan iki kişi hafif yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde yol çalışmasındaki kontrollü patlatma sırasında fırlayan kaya parçaları müstakil eve isabet etti.

Kocahasanlı Mahallesi'ndeki bağlantı yolu çalışmasında kayalık alanda kontrollü patlatma yapıldı.

Bu sırada fırlayan kaya parçaları A.G'nin müstakil evine çarptı.

Evdeki 2 kişinin hafif yaralandığı olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Patlatma anı ikametin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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