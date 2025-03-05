Merkez Bankası'nın faiz kararına geri sayım: Ne kadar inecek?

Yarın, TCMB ikinci faiz kararını açıklayacak. Beklentiler, faiz oranının 250 baz puan düşerek yüzde 42,5'e ineceği yönünde.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025'te 12 kez değil 8 kez faiz açıklamaya karar vermişti. Ocak ayı toplantısında Merkez Bankası; politika faizi yüzde 47,5'ten 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e indirilmişti.

Şubat ayında ise faiz toplantısı yapılmadı. Merkez Bankası, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 6 Mart Perşembe günü (yarın) saat 14.00'te politika faizi kararını açıklayacak.

AA Finans ve Reuters'in beklenti anketine katılanların tümü faizin yüzde 42,5'a inmasi konusunda aynı görüşte.

FAİZ KARARINDA ENFLASYON ETKİSİ

Merkez Bankası'nın faiz indirmesi enflasyonun gidişatına bağlı. Bu süreçte Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat enflasyonu, düşüş trendine girdiği için uzmanlara göre, TCMB'nin eli kuvvetlendi ve faiz indirimi yapması beklentisi arttı. TÜİK verilerine göre enflasyon şubatta, aylık yüzde 2,27 artarak yıllık 39,05 oldu.

AA FİNANS KATILIMCILARI FAİZİN YÜZDE 42,5'E İNDİRİLMESİ BEKLENİYOR

PPK toplantısına yönelik AA Finans'ın beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.

AA FİNANS KATILIMCILARININ YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 30

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

REUTERS ANKETİNE KATILANLARIN BEKLENTİSİ DE YÜZDE 42,5

Merkez Bankası'nın, yarın Para Politikası Kurulu toplantısında bir haftalık repo faizini 250 puan daha indirimle yüzde 42,5'e çekerek faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin tamamı yüzde 45 seviyesindeki politika faizinin yüzde 42,5 seviyesine düşeceğini tahmin etti.

REUTERS ANKETİNE KATILANLAR, YIL SONUNDA FAİZİN YÜZDE 30'A İNMESİNİ BEKLİYOR

Politika faizi için 2025 sonu beklentisi medyanı yüzde 30 seviyesinde.

Yıl sonu için en düşük beklenti yüzde 27,5, en yüksek beklenti yüzde 32 seviyesinde.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ADIMLARI

Tarih / Faiz oranı

Mayıs 2023: Yüzde 8,50

Haziran 2023: Yüzde 15,00

Temmuz 2023: Yüzde 17,50

Ağustos 2023: Yüzde 25,00

Eylül 2023: Yüzde 30,00

Ekim 2023: Yüzde 35,00

Kasım 2023: Yüzde 40,00

Aralık 2023: Yüzde 42,50

Ocak 2024: Yüzde 45,00

Şubat 2024: Yüzde 45,00

Mart 2024: Yüzde 50,00 (En son faiz artırımı yapılan tarih)

Nisan 2024: Yüzde 50,00

Mayıs 2024: Yüzde 50,00

Haziran 2024: Yüzde 50,00

Temmuz 2024: Yüzde 50,00

Ağustos 2024: Yüzde 50,00

Eylül 2024: Yüzde 50,00

Ekim 2024: Yüzde 50,00

Kasım 2024: Yüzde 50,00

Aralık 2024: Yüzde 47,50

Ocak 2025: Yüzde 45,00

PARA POLİTİKASI KURULU 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

23 Ocak 2025

6 Mart 2025

17 Nisan 2025

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

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