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ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurdu!

ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurdu!

Financial Times'a göre ABD, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurarak Kiev'in Rus hedeflerini tespit etme kabiliyetini zayıflattı. Trump yönetiminin Ukrayna'ya askeri yardımı askıya almasının ardından gelen bu hamle, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Ancak bazı yetkililer, ABD'nin istihbaratı İngiltere gibi müttefikleriyle paylaşmaya devam ettiğini ve Ukrayna'nın bilgi akışının tamamen kesilmediğini belirtti.

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İngiliz Financial Times'ın konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD, Ukrayna ordusunun Rus güçlerini hedef alma kabiliyetini ciddi şekilde engelleyebilecek bir hamleyle Kiev ile istihbarat paylaşımını kesti.

Trump yönetiminin pazartesi günü Ukrayna'ya askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararının ardından gelen bu hamle, ABD Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki ilişkilerin dramatik bir şekilde bozulmasının ardından geldi.

FT'de yer alan habere göre ABD'nin istihbarat işbirliği, Ukrayna'nın Rus askeri hedeflerini tespit etme ve vurma kabiliyeti için çok önemliydi.

İki yetkili Washington'un Kiev ile istihbarat kanallarını dondurduğunu doğruladı.

Ancak yetkililerden biri ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile ilgili istihbaratı İngiltere de dahil olmak üzere en yakın müttefikleriyle paylaşmaya devam ettiğini söyledi.

Amerikan Bloomberg'in aktardığına göre ise Kiev'deki bir yetkili,  Ukrayna'nın ABD'den  istihbarat almaya devam ettiğini bildirdi.

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