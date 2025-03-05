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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 440'a yükseldi

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 440'a yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 30'u enkaz altından çıkarılan, 35 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere 30'u enkaz altından çıkarılan toplam 35 kişiye ait cenazenin ulaştığı aktarılan açıklamada, 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 440'a, yaralıların sayısının ise 111 bin 845'e yükseldiği bildirildi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 116 Filistinlinin hayatını kaybettiğini 490 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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