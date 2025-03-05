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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

AB'den batarya ham maddesi tedarikine 1,8 milyar euro kaynak

AB'den batarya ham maddesi tedarikine 1,8 milyar euro kaynak

Avrupa Birliği (AB), batarya hammaddeleri tedarik zincirini kuvvetlendirmek için 1,8 milyar euro kaynak sağlanacağını bildirdi.

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AB Komisyonu, Avrupa ülkelerindeki otomobil sanayisini desteklemek üzere hazırlanan eylem planına ilişkin açıklama yayımladı.

Avrupa'da otomobil üretiminin korunacağına işaret edilen açıklamada, sektörün büyümesinin sağlanacağı ve ihtiyaç duyulan maddelerde stratejik bağımlılıkların azaltılacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Avrupa otomotiv sanayisinin büyümesini desteklemeye yardımcı olacak batarya ham maddelerinde güvenli ve rekabetçi bir tedarik zinciri oluşturmak üzere 1,8 milyar euro ayıracağız." ifadesi yer aldı.

Avrupa'nın otomotiv paydaşlarını bir araya getirecek özel bir Avrupa Bağlantılı ve Otonom Araç İttifakı kurulacağına dikkat çekilen açıklamada, ittifakın yeni nesil araçların, teknolojilerin, yazılım ve donanımların geliştirilmesi ve uygulamaya konmasına katkı sağlayacağı duyuruldu.

Açıklamada, otonom araçlar için düzenleyici çerçevenin daha da geliştirileceği, bu alana, 2025-2027 döneminde 1 milyar euroluk kamu-özel ortak yatırımlarıyla destek verileceği aktarıldı.

Öte yandan, AB Komisyonunun üye ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobillerin sıfır emisyonlu olması hedefinde bir değişikliğe gitmemesi dikkati çekti. Avrupa otomobil sektörü bu alanda bir adım atılmasını bekliyordu.

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