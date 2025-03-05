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Arda Güler için sürpriz karar...

Arda Güler için sürpriz karar...

Real Madrid'in milli oyuncu Arda Güler için sürpriz bir karar aldığı iddia edildi.

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Real Madrid'in transfer döneminde Arda Güler ve Endrick için ayrılık yolunu açacağı iddia edildi. Sport Bild'de yer alan habere göre; Real Madrid yönetimi, Carlo Ancelotti'nin fazla forma vermediği iki genç yıldızın Almanya'ya gitmesine izin verdi.

Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig’in Arda Güler transferi için öne çıkan iki Alman ekibi olduğu yazıldı.

Bu kulüpler genç yıldızları renklerine bağlamak istese de oyuncuların sadece kiralık olarak sunulması, transferlerin önünde bir engel olabilir.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 29 maça çıkan ancak 1082 dakika sahada kalabilen Arda Güler, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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