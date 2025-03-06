Türkiye’den Pakistan’daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Hayber Pahtunva eyaletinde 4 Mart’ta meydana gelen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Yapılan açıklamada, Türkiye’nin Pakistan’ı terörle mücadelesinde desteklemeye devam edeceği vurgulandı.Abone ol
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 4 Mart’ta Pakistan’ın Hayber Pahtunva eyaletinde meydana gelen terör saldırısı kınandı.
"TERÖR SALDIRISINI KINIYORUZ"
Yapılan yazılı açıklamada, “Pakistan’ın Hayber Pahtunva eyaletinde dün (4 Mart) meydana gelen terör saldırısını kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan’ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.