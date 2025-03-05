Macron: ABD yanımızda değilse savaşa hazır olmalıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya karşı ABD'nin yanlarında olmaması durumunda, AB ülkelerinin askeri açıdan hazır olması gerektiğini söyledi.

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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump Rusya ile Ukrayna arasında 2022'den beri devam eden savaşı durdurma sözü vermişti.

Bu kapsamda Trump, önce Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le, ardından da Ukrayna lideri Vladimir Zelensky ile görüştü.

Putin ile görüşmesi yapıcı geçerken, Zelensky'yi ağırladığı görüşme krizle bitti.

Zelensky, Putin ile barış masasına oturma konusunda Trump'a yeniden çağrıda bulunurken, Avrupa ülkeleri bu duruma mesafeli.

Rusya'ya karşı yaptırımların artırılması ve Ukrayna'ya verilen desteğin devamı konusunda Trump yönetimini yanına alamayan Avrupa, kendi askeri gücünü artırmaya kararlı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'in ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da benzer açıklamalarda bulundu.

"RUSYA, ARTIK BİZİM İÇİN DOĞRUDAN BİR TEHDİT"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya, artık Fransa ve Avrupa için doğrudan bir tehdit oluşturuyor" diyerek, bölgedeki güvenlik dinamiklerinin değiştiğine dikkat çekti. Bu çerçevede Macron, önümüzdeki hafta Paris'te tüm Avrupa ordu komutanlarının bir araya geleceği kritik bir toplantı düzenlemeyi planladığını duyurdu

"ABD YANIMIZDA DEĞİLSE HAZIR OLMALIYIZ"

Macron, şu açıklamalarda bulundu:

Yeni bir döneme giriyoruz, tehlikeli bir dünya, Rus tehdidi burada. Avrupa ülkeleri kendilerini savunmaya ve birbirlerine destek olmaya hazır olmalı. ABD yanımızda değilse hazır olmalıyız. Önümüzdeki hafta AB genelkurmay başkanlarını toplantıya çağırıyorum. Avrupa'nın nükleer caydırıcılığı konusunda stratejik bir tartışma başlatmaya karar verdim.