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Türk Telekom EuroCup'ta çeyrek finale yükseldi

Türk Telekom EuroCup'ta çeyrek finale yükseldi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final etabında konuk ettiği Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 93-73 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Mücadelenin başlarında iki takım da sayı üretmede zorlanmazken, ilk 5 dakika Türk Telekom'un 13-9 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra 6-0'lık seri yakalayan (19-9) başkent temsilcisi, rakip başantrenör Andrej Zakelj'e mola aldırdı. İyi oyununu sürdüren Türk Telekom, ilk periyodu 26-11 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe iyi başlayan başkent temsilcisi, Brown, Bess ve Alexander'in sayılarıyla 14. dakikayı 39-21 önde geçti. Bu dakikadan sonra 10-0'lık seri yakalayan Buducnost VOLI, periyodun bitimine 3 dakika 46 saniye kala farkı 8 sayıya (39-31) indirdi ve başantrenör Erdem Can'a mola aldırdı. Brown'un sayılarıyla farkı tekrar açan Türk Telekom, soyunma odasına 48-36 önde gitti.

Üçüncü periyota etkili başlayan Buducnost VOLI, 6-0'lık seriyle farkı 6 sayıya (48-42) indirdi. Angola ve Makoundou'nun basketleriyle 26. dakikada farkı yeniden 12 sayıya (58-46) çıkaran Türk Telekom, boyalı alanda rakibine katı savunma uyguladı. Mücadelenin üçüncü çeyreği Türk Telekom'un 62-53 üstünlüğüyle tamamlandı.

Final periyoduna Alexander, Bess ve Angola'nın sayılarıyla başlayan başkent temsilcisi, rakip takımdan Morgan ve Sulaimon'un sayılarına engel olamadı. 35. dakika Türk Telekom'un 69-57 üstünlüğüyle geçildi. Etkili oyununu bu çeyrekte de sürdüren Türk Telekom, mücadeleyi 20 sayı farkla 93-73 kazanarak, organizasyonda çeyrek finale yükseldi.

Salon: Ankara

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Carlos Cortes (İspanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Türk Telekom: Smith 5, Brown 20, Hanlan 6, Alexander 17, Makoundou 16, Berkan Durmaz, Melih Tunca 2, Angola 11, Mahir Ağva, Bruhnke 3, Bess 13

Buducnost VOLI: Wright 11, Sulaimon 9, Tanaskovic 6, Dreznjak 3, Kamenjas 12, Morgan 6, Magee 16, Jovanovic 3, Omic 7

1. Periyot: 26-11

Devre: 48-36

3. Periyot: 62-53

5 faulle oyundan çıkan: 37.42 Wright (Buducnost VOLI)

Türk Telekom, organizasyonun çeyrek finalinde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo eşleşti.

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