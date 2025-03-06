BIST 10.189
DOLAR 36,43
EURO 39,49
ALTIN 3.422,63
HABER /  GÜNCEL

Ürküten tablo! Asrın felaketinden sonra 110 bin deprem oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ürküten tablo! Asrın felaketinden sonra 110 bin deprem oldu

 İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye ve yakın çevresinde yaklaşık 110 bin deprem meydana geldiğini bildirdi.

Abone ol

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve yakın çevresinin 6 Şubat 2023 ile 6 Şubat 2025 tarihleri arasındaki deprem aktivitesini gösteren video paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde her 3 yılda bir 6 büyüklüğünde bir deprem, her 5 yılda bir 6 üzeri, her 10 yılda ise 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanıyor.

 AFAD tarafından yıllık ortalama 24 bin depremin çözümü yapılıyor. Bu sayı, 6 Şubat asrın felaketinden bugüne kadar 110 bine yaklaştı."

ÖNCEKİ HABERLER
Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam edecek
Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam edecek
Tüm çalışanları ilgilendiren 7 kritik madde! Resmi Gazete'de yayımlandı
Tüm çalışanları ilgilendiren 7 kritik madde! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kocaeli'de kumar oynayanlara baskın! Hepsine ceza yağdı
Kocaeli'de kumar oynayanlara baskın! Hepsine ceza yağdı
Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor! Benzin ve motorinin litresi ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor! Benzin ve motorinin litresi ne kadar?
Öcalan'ın çağrısı sonrası yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar yüzde 69.8 çıktı
Öcalan'ın çağrısı sonrası yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar yüzde 69.8 çıktı
İmamoğlu'na diploma soruşturmasında İmamoğlu'nun avukatı sunum paylaştı
İmamoğlu'na diploma soruşturmasında İmamoğlu'nun avukatı sunum paylaştı
ABD Başkanı Trump, Gazze halkını açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız öldünüz
ABD Başkanı Trump, Gazze halkını açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız öldünüz
Türk Telekom EuroCup'ta çeyrek finale yükseldi
Türk Telekom EuroCup'ta çeyrek finale yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 4 maçla tamamlandı favoriler kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 4 maçla tamamlandı favoriler kazandı
Mardin Midyat'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Mardin Midyat'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Sinop'ta heyelan oldu 3 ev yıkıldı
Sinop'ta heyelan oldu 3 ev yıkıldı
Günlerdir aranan Mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu!
Günlerdir aranan Mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu!