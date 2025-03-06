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Tüm çalışanları ilgilendiren 7 kritik madde! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tüm çalışanları ilgilendiren 7 kritik madde! Resmi Gazete'de yayımlandı

İş yerlerinde "mobbing" olarak adlandırılan psikolojik tacizin önlenmesine yönelik bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hazırlandı. Söz konusu genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışanların haklarını korumayı ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefleyen genelge, önemli düzenlemeler içeriyor.

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İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi ile İlgili 2025/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de! "Mobbing" olarak adlandırılan, iş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

GENELGEDE 7 MADDE

Çalışanların psikolojik tacizden korunması ve psikolojik tacizle mücadele edilmesi amacıyla hazırlanan genelgede 7 madde yer alıyor.

Genelgede, iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik olarak yapılan psikolojik tacizin önlenmesinin elzem olduğuna vurgu yapıldı.

İŞVEREN VE YÖNETİCİLERE ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR

Psikolojik tacize maruz kalan tüm çalışanların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, ALO 170 gibi çeşitli platformlara başvurularını iletebileceği hatırlatıldı.

Genelgede, iş yerlerinde psikolojik tacizle mücadelenin, öncelikle işveren ve yöneticilerin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Ayrıca iş yerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalığın artırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yaygınlaştırılmasına özen gösterileceği vurgulandı.

"PSİKOLOJİK TACİZLE MÜCADELE KURULU" YENİDEN YAPILANDIRILDI

Genelge kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" yeniden yapılandırıldı.

Bu kurul, ülke çapında politikalar belirleyecek, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine edecek ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütecek.

Genelgede ayrıca, iş yerlerinde psikolojik taciz iddialarının araştırılması ve soruşturulmasında gizliliğin ve şahısların özel hayatlarının korunmasına ve gerçeğe aykırı psikolojik taciz iddialarıyla kurum ve kuruluşların itibar ve saygınlıklarına zarar verilmemesine azami itina ve hassasiyet gösterilerek sürecin ivedilikle yürütüleceğinin de altı çizildi.

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