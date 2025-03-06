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Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor! Benzin ve motorinin litresi ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor! Benzin ve motorinin litresi ne kadar?

Araç sahiplerine iyi haber! Benzinin litresine gelen 1,15 TL indirimin ardından yeni bir indirim daha geliyor. Sektör kaynakları, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin fiyatlarında 2,06 TL'lik bir düşüş yaşanacağını bildirdi.

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70 doların altına düşerek son zamanların en düşük seviyesini gören petrol, akaryakıt fiyatlarında da peş peşe indirimlere neden oldu. 

Sözcü'de yer alan habere göre sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla benzine bir indirim daha uygulanacak. 

Bu gece yarısı yapılacak indirimle birlikte benzinin litre fiyatı 2,06 TL daha düşecek. Öte yandan petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler nedeniyle motorin fiyatlarında da gelecek hafta itibarıyla büyük indirimler bekleniyor. 

Güncel fiyatlar

Benzin

İstanbul (Anadolu): 45.24 TL/L
İstanbul (Avrupa): 45.39 TL/L

Motorin

İstanbul (Anadolu): 46.54 TL/L
İstanbul (Avrupa): 46.65 TL/L

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