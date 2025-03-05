O görüntüler pahalıya patladı! Survivor'a milyonlarca liralık ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) TV8'de ekranlara gelen Survivor adlı yarışma programına ceza kesti. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu programa "şiddete yönelik tartışmalar ve görüntüler" nedeniyle 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verildi.