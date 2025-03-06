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Galatasaray'da kadro yapılanması 2 isim gözden çıkarıldı

Galatasaray'da kadro yapılanması 2 isim gözden çıkarıldı

Galatasaray, son dönemdeki görüntü sonrası yeni sezonun kadro planlaması adına da radikal kararlara imza atmaya hazırlanıyor. Mertens ve yeni transfer Cuesta yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

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Yeni sezonun kadro planlaması adına öncelikli olarak iki isim gözden çıkarıldı. Galatasaray, sezon sonunda bu iki oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre Galatasaray 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cuesta’yı kısa sürede gözden çıkardı. Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamadığı gibi, son Kasımpaşa mücadelesinde gereksiz bir penaltı yaptırıp 2 kritik puan kaybettiren Kolombiyalı savunmacı, iyi bir teklif gelmesi halinde yaz döneminde elden çıkarılacak.

Normal şartlar altında geçen sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünen ancak Galatasaray’ın ısrarı üzerine 1 yıl daha oynamayı kabul eden Dries Mertens, son haftalarda yaşadığı form düşüklüğüyle dikkat çekiyor.

Teknik heyette 37 yaşındaki oyuncunun belki önümüzdeki sezon da devam etmesi konusunda bir düşünce vardı ancak son maçlardaki görüntü bu fikri değiştirdi. Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda Mertens’e yeni bir kontrat önermeyi planlamıyor. Belçikalı yıldız büyük ihtimalle önümüzdeki sezon eski takımı Napoli’nin antrenör kadrosuna katılacak.

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