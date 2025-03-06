Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşinden ilk paylaşım

Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel 4 gün sonra sağ bulundu. Eşinin bulunmasıyla gözyaşlarına boğulan Sezer Gürel sosyal medyadan paylaşım yaptı. Eşi Ece Gürel ile fotoğraflarını paylaşan Sezer Gürel, ‘Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun, sevgilim. İyi ki doğdun, sevgilim.’ notunu düştü.

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İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Ece Gürel'den güzel haber geldi. Tüm Türkiye'nin endişeyle takip ettiği arama çalışmalarının 4. gününde Ece Gürel sağ olarak bulundu. Genç kadın, Belgrad Ormanı'nda bir derenin kenarında uyur halde bulundu.

EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hafif yaralı olduğu belirtilen Gürel, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken endişeyle bekleyen yakınları da haberi gözyaşlarıyla karşıladı. Sezer Gürel, sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ve arama kurtarma ekipleri, Gürel'i teselli etmeye çalıştı.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Tüm Türkiye'ye derin bir nefes aldıran haberin ardından Sezer Gürel'den bir paylaşım geldi. Eşi Ece Gürel ile fotoğraflarını paylaşan Sezer Gürel, ‘Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun, sevgilim. İyi ki doğdun, sevgilim.’ notunu düştü.