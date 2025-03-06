Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'dan olay sözler: Türk futbolunu temizlemek istiyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, rekabetin sadece futbol sahasında değil, sistem üzerinde de etkili olduğunu belirterek, 'Türk futbolunu temizlemek istediğini' de vurguladı.

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Jose Mourinho, TNT Sports’a verdiği röportajda, Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti hakkında sert ifadeler kullandı. Rekabetin sadece saha içinde olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Burada bir sistem hakimiyeti var ve Fenerbahçe bunu kırmak için mücadele ediyor" dedi.

Mourinho açıklamalarında, "Büyük bir futbol kulübü, temiz bir futbol kulübü, kazanmak isteyen, Türkiye ligini doğru şekilde temizlemek isteyen bir kulüp için çalışıyorum. Türk futbolunu temizlemek istiyorum. Galatasaray'ın hakimiyetini kırmak istiyorum ama bu bir sistem hakimiyeti. Bu da işimizi zorlaştırıyor. Dolayısıyla Fenerbahçe ile bu sistem hakimiyetini kırmak için canla başla çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Eskisinden daha i̇yi bir teknik direktörüm"

Kendi gelişimi hakkında da konuşan Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyerinde geldiği noktayı değerlendirerek, "Bence eskisinden daha iyiyim, daha tecrübeliyim. Artık birçok şey bana dejavu gibi geliyor" dedi.

Mourinho, Anderlecht maçı üzerinden bir örnek vererek, "Geçen turda Anderlecht’i evimizde yendiğimizde oyuncularıma ikinci maçın her şeye açık olduğunu söyledim. Çünkü Avrupa'da 200 maça çıktım ve birçok farklı senaryo yaşadım. Artık kendimden çok oyuncularımı, yönetimi ve taraftarları düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Rangers i̇çin lig bitti, tüm odakları Avrupa Ligi"

Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers eşleşmesini de değerlendirdi. "Barry’yi oyuncu olarak, antrenörlüğünden daha iyi tanıyorum. Ama oyunculuk döneminden bildiğim kadarıyla zor bir rakip olacak" diyen Mourinho, "Rangers'ın önceki antrenörü oyun felsefesiyle çok zaman kaybetti ve bu yüzden ligde fazla puan kaybettiler. Rangers için lig bitti. Bu yüzden tek odak noktaları Avrupa Ligi olacak" ifadelerini kullandı.