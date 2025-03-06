BIST 10.189
DOLAR 36,45
EURO 39,51
ALTIN 3.424,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mezarlıkta anne ve iki kızını öldürdü! Savunmasında bakın ne dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mezarlıkta anne ve iki kızını öldürdü! Savunmasında bakın ne dedi

 Adana'da mezarlık ziyaretinde anne ve iki kızını tabancayla öldüren tutuklu sanığa, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi.

Abone ol

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Şemsettin Erkuvan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Erkuvan savunmasında, mezarlıktaki olaydan 2 ay önce oğlu Muzaffer Erkuvan'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Oğlunun intihar ettiğine inanmadığını belirten Erkuvan, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Olay günü oğlumun mezarını ziyarete gitmiştim. Onları görünce ölen oğlum Muzaffer aklıma geldi ve tahrik oldum. Her şey bir anda gelişti. Vicdanınıza ve adaletinize sığınırım." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, sanığın "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "kadına yönelik kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'dan olay sözler: Türk futbolunu temizlemek istiyorum
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'dan olay sözler: Türk futbolunu temizlemek istiyorum
Terör sınırlarımız içinde zaten bitmişti. Buna ne gerek var? sorusuna yazar Yücel Koç'tan yanıt
Terör sınırlarımız içinde zaten bitmişti. Buna ne gerek var? sorusuna yazar Yücel Koç'tan yanıt
Galatasaray'da kadro yapılanması 2 isim gözden çıkarıldı
Galatasaray'da kadro yapılanması 2 isim gözden çıkarıldı
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu
Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşinden ilk paylaşım
Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşinden ilk paylaşım
8 ilde dev operasyon! 250 milyon TL değerindeki varlıklara el konuldu
8 ilde dev operasyon! 250 milyon TL değerindeki varlıklara el konuldu
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Euro 39 lirayı aştı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Euro 39 lirayı aştı
Ürküten tablo! Asrın felaketinden sonra 110 bin deprem oldu
Ürküten tablo! Asrın felaketinden sonra 110 bin deprem oldu
Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam edecek
Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam edecek
Tüm çalışanları ilgilendiren 7 kritik madde! Resmi Gazete'de yayımlandı
Tüm çalışanları ilgilendiren 7 kritik madde! Resmi Gazete'de yayımlandı
Kocaeli'de kumar oynayanlara baskın! Hepsine ceza yağdı
Kocaeli'de kumar oynayanlara baskın! Hepsine ceza yağdı