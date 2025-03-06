Terör sınırlarımız içinde zaten bitmişti. Buna ne gerek var? sorusuna yazar Yücel Koç'tan yanıt

Türkiye gazetesi yazarı Yücel Koç, iktidarın başlattığı 'terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren İYİ Parti genel Başkanı Dervişoğlu'na "İyi ya işte; terörü bitirdik, eline silah alanı temizledik, şimdi karargâhlarını dağıtıyoruz, kaynaklarını kurutuyoruz, beslendikleri ideoloji çukurunu kapatıyoruz ve aramıza giren kan davasını sulhe bağlıyoruz…" yanıtını verdi.

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Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Sürece karşı olanlar örgütün yeniden nefes alacağı görüşünü ortaya atıyor.

İktidarın teröre teslim olduğunu söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarını, Türkiye gazetesi yazarı Yücel Koç, "Durduk yere PKK’yı niye bitiriyoruz!" başlıklı yazısında değerlendirdi.

"E bu işler zaten güçlüyken yapılır, zayıf olsan seni kim tınlar?"

Dervişoğlu'nu şehit ailelerini istismar etmekle suçlayan Koç, sürecin neden devam ettirildiğini böyle açıkladı:

"Cumhur İttifakı şimdi bu 40 yıllık belayı bitirmeye çalışıyor, beyefendiler buna da karşı. “Terör sınırlarımız içinde zaten bitmişti. Buna ne gerek var?” diyenlere şaşmamak elde değil.

İyi ya işte; terörü bitirdik, eline silah alanı temizledik, şimdi karargâhlarını dağıtıyoruz, kaynaklarını kurutuyoruz, beslendikleri ideoloji çukurunu kapatıyoruz ve aramıza giren kan davasını sulhe bağlıyoruz…

Böylece ülkemizin gençlerinin kandırılıp bize düşman olarak kullanılmalarını önlemenin, toplumsal barışı sağlamaya çalışmanın, düşmanların hevesini kursağına dizmenin nesi kötü kardeşim?

Güçlüymüşüz, niye yapıyormuşuz…

E bu işler zaten güçlüyken yapılır, zayıf olsan seni kim tınlar?

Kendi partisi bir zamanlar bu terör örgütünün partisi ile aynı masaya oturmuş ve içinde özerkliğin, bölünmenin yolunu açacak anayasa taslağına imza atmış…

Şimdi çıkmış, İmralı’ya, sadece terörün silahlı kolunun değil, federasyon gibi ana amaçlarını da çöpe attıran sürece karşı çıkıyor.

"Altılı Masa"nın etrafında otururken, CHP’ye bir kere bile “PKK silah bırakmadan HDP (DEM) ile seçim ittifakına girişme” diyemeyenler, terörü bitirmek için, hem de Devlet Bahçeli gibi bir ismin kararlılıkla yürüttüğü bir sürece bakın nasıl dil uzatıyor!

Şehitlerimizi ve gazilerimizi istismar eden İyi Parti Genel Başkanına sormak isterim; Saraçhane önünde HDP’lilerle, FETÖ’cülerle kutlama yaparken neden aynı hassasiyeti gütmediniz?

İBB’de DEM’le birlikte kontenjan paylaşmaya niye itiraz etmediniz?

Demirtaş’la kahvaltı hayalleri kuran sizin genel başkanınız değil de başkası mıydı peki?