İmamoğlu’ndan Erdoğan’a iftar daveti: Gelsin memleketin sorunlarını konuşalım

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Gelsin, İstanbul'un en güzel meydanında Ramazan çadırında vatandaşlarımızla birlikte iftar yapalım, ülkenin sorunlarını konuşalım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ramazan ayında İstanbul halkıyla birlikte iftar yapma çağrısında bulundu. Erdoğan'la görüşmeye açık olduğunu belirten İmamoğlu, daha önce defalarca görüşme talebinde bulunduğunu ancak olumlu yanıt alamadığını ifade ederek, "Kendisini davet ediyorum; gelsin İstanbul'un en güzel meydanında halkımızla birlikte iftarımızı açalım, her şeyi yüz yüze konuşalım," dedi. İmamoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ülke sorunlarını doğrudan görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

İmamoğlu, erken seçim çağrısını yineleyerek şöyle devam etti:

“Nasıl olacak? Olacak mı? Olmayacak mı? Erken seçimden önce iktidarın arayışları neler olacak? Hangi gündemlerle ülkeyi sıkıntıya sokacaklar? Bunlardan birisi ben miyim, ana gövdesi miyim bilemem ama bir şekilde her gün gündemi bizim üzerimizden oluşturmaya gayret eden bir iktidar var. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanı var. Hiç öyle o mu, bu mu, şu mu demeye gerek yok. Yargının bir avuç aktörünü burada konuşacak değilim. Bu işin müsebbibi, birçok yargılamanın ya da sürecin her detayına hakim olduğunu zaten diliyle de ifade eden, verilecek cezaları bile bazen tayin eden sayın Cumhurbaşkanı ve yönetimi.”

“BANA CEZA VERİLECEK DİYE DÜŞÜNECEK OLSAM BU YOLA ÇIKMAM Kİ”

Hakkında açılan davalarda ‘Siyasi yasak’ ve ‘hapis’ cezaları istenen İmamoğlu şu çıkışı yaptı:

“Bana, ceza verilecek, siyasi yasak gelecek diye düşünecek olsam bu yola çıkmam ki. Bu yola çıkan adam bu hesabı yapar mı? Tek tedbir, milletin değişim ruhuna hizmet etmek. Ramazan’ın yüzü suyu hürmetine, Ramazan’ın o güzel manevi dünyası üzerine diyorum ki; bu memleket bunlara hak ettiği dersi verecek. Tek tedbirimiz var sandık. Sandığa gittiğimiz gün bunlara güle güle diyecekler.”

ERDOĞAN KARŞILAŞTIRMASI: BENİM DİPLOMA SÜRECİMLE İLGİLİ GÖLGELİ BİR TARAF YOK!

Sahte diploma iddiasıyla, “resmi evrakta sahtecilik” suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifade ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki diploma tartışmasıyla ilgili İmamoğlu şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı ile birlikte başlayan diploma tartışmasının benzeri bir tartışma değil benim yaşadığım. Benim diploma sürecimle ilgili gölgeli bir taraf yok. Benim eğitim hayatımla ilgili her şey ayan beyan ortada.

Benden ifade alan savcıya da yazık ediyorlar. Binlerce polisi orada meşgul edenlere Allah akıl versin. Nasıl bir iddianame çıkacak merak ediyorum. Buradan çıkacak sonuçla zerre kadar ilgilenmiyorum. Benim kavgam çok büyük. Benim önümde bir dava var: Bu iktidar gidecek, dertler bitecek kardeşim.”

MEDYA AŞ İNCELEMESİ: YOL ARKADAŞLARIM RİSKLERİN FARKINDA

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri birlikte çalıştığı danışmanı Murat Ongun’un yönetim kurulu başkanı olduğu İBB iştirak şirketi Medya A.Ş’ye yönelik başlatılan savcılık incelemesi ile ilgili de şunları kaydetti:

“Benim her arkadaşıma müdahale etme pozisyonunda bir İstanbul’da kurgulanmış yapıyla karşı karşıyayız. Yol arkadaşlarım bu risklerin farkında. Bu mücadeleyi ona göre veriyorlar. Her birinin her eylemine kefilim. Biz iktidara geleceğiz. Hiç kimseye düşmanlık yapmayacağız. Bugün o kötülükleri yapan her insan da elbette hukuk önünde hesap verecek.”