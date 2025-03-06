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SGK'nin geri ödeme listesine 5 kanser ilacı daha alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
SGK'nin geri ödeme listesine 5 kanser ilacı daha alındı

5 kanser ilacı daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı. Bakan Işıkhan konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 kanser ilacının daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında multipl miyelom, lenfoma, kronik miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanser ilaçları yer almaktadır. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

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