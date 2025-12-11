Bu balığı yiyen 2 saat içinde zehirlenip ölüyor! Japonya'da 55 yıldız yasak

Sorun sindirilemeyen esterler

Tereyağı balığının beyaz ve yağlı etinin lezzeti balık gurmeleri için cazip olsa da, Kostropak ve Eskolar türlerindeki yağın %90'ı insan vücudu tarafından sindirilemeyen esterlerden oluşmaktadır.

Bu esterler sindirim sisteminde birikerek ciddi mide problemlerine yol açar:

Karın ağrısı

İshal

Kusma

Baş ağrısı

Hassas kişilerde cilt lezyonları

Tahminlere göre, tereyağı balığı tüketen kişilerin %20'ye kadarında zehirlenme benzeri belirtiler görülebilir. Bu belirtiler genellikle balık yendikten yaklaşık iki saat sonra ortaya çıkar ve 24 saate kadar sürebilir. Bu nedenle, özellikle hamile kadınların ve bağırsak sorunları olan kişilerin bu balığı tüketmemeleri şiddetle tavsiye edilir.