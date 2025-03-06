BIST 10.263
DOLAR 36,45
EURO 39,48
ALTIN 3.407,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bu restoranın iftar menüsü 40 TL

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bu restoranın iftar menüsü 40 TL

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Haydi Sofraya" restoranları, 4 çeşit yemekten oluşan iftar menülerini 40 TL'den sunuyor.

Abone ol

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir bünyesinde hizmet veren "Haydi Sofraya" restoranları, iftar sofralarında uygun fiyatlı yemek seçeneklerine sahip.

Ramazan boyunca 40 lira karşılığında 4 çeşit yemek veren bu restoranlar, ramazanın bereketini Gaziantep halkıyla buluşturuyor.

Hijyenik koşullarda hazırlanan ve Antep mutfağının lezzetlerini yansıtan restoranların, Küsget, Çıksorut, Sanat, Nizip, Gazikent, Çınarlı ve Çamlık şubeleri bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen müşteri Mehmet Karaca, restoranın hem ekonomik hem de kültürel anlamda önemli bir hizmet sunduğunu ifade etti.

Yemeklerin ev yemeklerini aratmadığını belirten Karaca, "Artık Gaziantep'te sulu yemek yapan yer bulmak zor. Ama burada yöresel yemekleri tatma fırsatı buluyoruz. Ayrıca fiyatlar inanılmaz uygun. Dışarıda bir nohut dürüm bile 70 lira olmuşken burada 40 liraya doyuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Emekli İhsan Marangoz ise iftar için bu restorana sık sık geldiğini belirterek, normalde dışarıda yemek yemediğini ama bu restorana güvenle gittiğini dile getirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Danla Bilic ile Emirhan Topçu aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen ilk kez konuştu
Foto Galeri Danla Bilic ile Emirhan Topçu aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen ilk kez konuştu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
HAVELSAN mühendisleri geliştirdi gemilerin kalbi millileşti
HAVELSAN mühendisleri geliştirdi gemilerin kalbi millileşti
SGK'nin geri ödeme listesine 5 kanser ilacı daha alındı
SGK'nin geri ödeme listesine 5 kanser ilacı daha alındı
AFAD açıkladı: Son 2 yılda yaklaşık 110 bin deprem oldu
AFAD açıkladı: Son 2 yılda yaklaşık 110 bin deprem oldu
NBA'de Cleveland Cavaliers, play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu
NBA'de Cleveland Cavaliers, play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu
Mezarlıkta anne ve iki kızını öldürdü! Savunmasında bakın ne dedi
Mezarlıkta anne ve iki kızını öldürdü! Savunmasında bakın ne dedi
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a iftar daveti: Gelsin memleketin sorunlarını konuşalım
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a iftar daveti: Gelsin memleketin sorunlarını konuşalım
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'dan olay sözler: Türk futbolunu temizlemek istiyorum
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'dan olay sözler: Türk futbolunu temizlemek istiyorum
Terör sınırlarımız içinde zaten bitmişti. Buna ne gerek var? sorusuna yazar Yücel Koç'tan yanıt
Terör sınırlarımız içinde zaten bitmişti. Buna ne gerek var? sorusuna yazar Yücel Koç'tan yanıt
Galatasaray'da kadro yapılanması 2 isim gözden çıkarıldı
Galatasaray'da kadro yapılanması 2 isim gözden çıkarıldı
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu
Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşinden ilk paylaşım
Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşinden ilk paylaşım