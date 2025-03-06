Danla Bilic ile Emirhan Topçu aşk mı yaşıyor? Ünlü fenomen ilk kez konuştu
|
YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic'in Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü fenomen iddialara yanıt verdi.
Sosyal medyanın en popüler fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, gerek özel hayatı gerek paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
110
Şimdilerde YouTube'a geri dönen ve birbirinden ünlü konuklarıyla sohbet ettiği bir programa başlayan Danla Bilic'in Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
210
Aşk dedikodularının sosyal medyada gündem olmasının ardından Danla Bilic sessizliğini bozdu.
310
Bilic, X hesabında yayınladığı mesajla aşk iddialarını resmen yalanladı.
410