Kars'ta evinin bahçesindeki çöp yığınına silah gizleyen zanlı tutuklandı

Kars'ta yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı silah ticareti yapıldığı iddiasıyla bir adrese operasyon düzenledi.
Polis ekiplerince A.A'nın ikametinde yapılan aramada, evde ve bahçeye bırakılan çöp yığınlarının altında çöp poşetlerinin içinde silah bulundu.
Operasyonda 1 kalaşnikof tüfek, 2 kalaşnikof şarjörü, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.