BIST 10.259
DOLAR 36,45
EURO 39,46
ALTIN 3.409,94
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kars'ta evinin bahçesindeki çöp yığınına silah gizleyen zanlı tutuklandı

Kars'ta evinin bahçesindeki çöp yığınına silah gizleyen zanlı tutuklandı

Kars'ta yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı silah ticareti yapıldığı iddiasıyla bir adrese operasyon düzenledi.

Polis ekiplerince A.A'nın ikametinde yapılan aramada, evde ve bahçeye bırakılan çöp yığınlarının altında çöp poşetlerinin içinde silah bulundu.

Operasyonda 1 kalaşnikof tüfek, 2 kalaşnikof şarjörü, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uyku apnesi tanısı nasıl konur? Gece boyunca fark etmeden nefesiniz duruyor olabilir
Uyku apnesi tanısı nasıl konur? Gece boyunca fark etmeden nefesiniz duruyor olabilir
Bu restoranın iftar menüsü 40 TL
Bu restoranın iftar menüsü 40 TL
HAVELSAN mühendisleri geliştirdi gemilerin kalbi millileşti
HAVELSAN mühendisleri geliştirdi gemilerin kalbi millileşti
SGK'nin geri ödeme listesine 5 kanser ilacı daha alındı
SGK'nin geri ödeme listesine 5 kanser ilacı daha alındı
AFAD açıkladı: Son 2 yılda yaklaşık 110 bin deprem oldu
AFAD açıkladı: Son 2 yılda yaklaşık 110 bin deprem oldu
NBA'de Cleveland Cavaliers, play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu
NBA'de Cleveland Cavaliers, play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu
Mezarlıkta anne ve iki kızını öldürdü! Savunmasında bakın ne dedi
Mezarlıkta anne ve iki kızını öldürdü! Savunmasında bakın ne dedi
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a iftar daveti: Gelsin memleketin sorunlarını konuşalım
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a iftar daveti: Gelsin memleketin sorunlarını konuşalım
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'dan olay sözler: Türk futbolunu temizlemek istiyorum
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'dan olay sözler: Türk futbolunu temizlemek istiyorum
Terör sınırlarımız içinde zaten bitmişti. Buna ne gerek var? sorusuna yazar Yücel Koç'tan yanıt
Terör sınırlarımız içinde zaten bitmişti. Buna ne gerek var? sorusuna yazar Yücel Koç'tan yanıt
Galatasaray'da kadro yapılanması 2 isim gözden çıkarıldı
Galatasaray'da kadro yapılanması 2 isim gözden çıkarıldı
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu