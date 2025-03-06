Kars'ta evinin bahçesindeki çöp yığınına silah gizleyen zanlı tutuklandı

AFAD açıkladı: Son 2 yılda yaklaşık 110 bin deprem oldu

Mezarlıkta anne ve iki kızını öldürdü! Savunmasında bakın ne dedi

Terör sınırlarımız içinde zaten bitmişti. Buna ne gerek var? sorusuna yazar Yücel Koç'tan yanıt