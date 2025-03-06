BIST 10.263
DOLAR 36,45
EURO 39,48
ALTIN 3.407,14
HABER /  SPOR

Hakemle kafa kafaya gelmenin bedeli ağır oldu! Fonseca'ya tarihi ceza

Hakemle kafa kafaya gelmenin bedeli ağır oldu! Fonseca'ya tarihi ceza

Olimpik Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın hakemle tartışmasının ardından cezası belli oldu. Portekizli teknik adam 9 ay futboldan men edildi.

Abone ol

Fransız basınına göre, Ligue 1'in 24. haftasında Brest ile yapılan maçta hakeme sert tepki gösteren Fonseca, 30 Kasım'a kadar uzaklaştırma cezası aldı.

Oynanan maçın 96. dakikasında, VAR incelemesi sonucu Brest lehine penaltı verilmesi sonucu hakem Benoit Millot'a sert tepki gösteren Portekizli teknik adam, hakeme kafa atar gibi bir hareket yapmıştı.

Fonseca, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, bu davranışından dolayı özür dilemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek ocak-şubat verisi
Gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek ocak-şubat verisi
Bakan Mehmet Şimşek duyurdu! Hazine teminatıyla 6,25 milyar liralık kredi imkanı sağlanacak
Bakan Mehmet Şimşek duyurdu! Hazine teminatıyla 6,25 milyar liralık kredi imkanı sağlanacak
Kars'ta evinin bahçesindeki çöp yığınına silah gizleyen zanlı tutuklandı
Kars'ta evinin bahçesindeki çöp yığınına silah gizleyen zanlı tutuklandı
Uyku apnesi tanısı nasıl konur? Gece boyunca fark etmeden nefesiniz duruyor olabilir
Uyku apnesi tanısı nasıl konur? Gece boyunca fark etmeden nefesiniz duruyor olabilir
Bu restoranın iftar menüsü 40 TL
Bu restoranın iftar menüsü 40 TL
HAVELSAN mühendisleri geliştirdi gemilerin kalbi millileşti
HAVELSAN mühendisleri geliştirdi gemilerin kalbi millileşti
SGK'nin geri ödeme listesine 5 kanser ilacı daha alındı
SGK'nin geri ödeme listesine 5 kanser ilacı daha alındı
AFAD açıkladı: Son 2 yılda yaklaşık 110 bin deprem oldu
AFAD açıkladı: Son 2 yılda yaklaşık 110 bin deprem oldu
NBA'de Cleveland Cavaliers, play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu
NBA'de Cleveland Cavaliers, play-off'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu
Mezarlıkta anne ve iki kızını öldürdü! Savunmasında bakın ne dedi
Mezarlıkta anne ve iki kızını öldürdü! Savunmasında bakın ne dedi
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a iftar daveti: Gelsin memleketin sorunlarını konuşalım
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a iftar daveti: Gelsin memleketin sorunlarını konuşalım
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'dan olay sözler: Türk futbolunu temizlemek istiyorum
Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'dan olay sözler: Türk futbolunu temizlemek istiyorum