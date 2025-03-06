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Kuveyt Türk, Kampüs programını yeniledi

Kuveyt Türk, Kampüs programını yeniledi

Kuveyt Türk, 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerine özel avantaj, indirim ve kampanyalar sunan "Kampüs" programını yenilediğini duyurdu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, Kampüs programını 2025 için daha zengin içeriklerle geliştirmeye devam ediyor.

Yenilenen program, oyunlaştırma teknikleriyle gençlerin programla daha fazla etkileşim kurması ve sunduğu avantajlardan daha verimli şekilde faydalanmasını hedefliyor.

Program kapsamında artık kullanıcılar, Kuveyt Türk Mobil uygulamasındaki Kampüs alanında dört farklı görevi tamamlayarak "Ayın Kampüslüsü" rozetini kazanabilecek.

Ayın Kampüslüsü olan öğrenciler, özel fırsatların yanı sıra tamamladıkları her bir görev için Altın Puan kazanma şansına da sahip olacak.

Her ay yenilenen ve çeşitlilik sunan görevlerle katılımcılar hem eğlenceli bir deneyim yaşayacak hem de kampanyalardan daha fazla yararlanabilecek.

Ayrıca, Kampüslüler tüm kazanımlarını ve kampanyalarını Kuveyt Türk Mobil üzerinden takip edebilecek.

Bankanın, program kapsamında "İlk E-Ticaret Harcamasına Altın Puan", "Market ve Restoran Harcamalarına İndirim", "Tüm Harcamalarda Altın Puan", "Ücretsiz ATM Kullanımı", "Arkadaşını Getir Kampanyası" ve "Döviz ve Kıymetli Maden İşlemlerinde Özel Kur Avantajı" fırsatlarını sunmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, gençlerin finansal hayatlarını kolaylaştırmayı ve onları bütçelerini daha verimli yönetebilecekleri çözümlerle buluşturmayı önemsediklerini belirterek, "Kampüs programımızı, öğrencilerin günlük harcamalarına katkı sağlayacak avantajlar ve kazandıran fırsatlarla sürekli geliştiriyoruz. Oyunlaştırma teknikleriyle zenginleştirdiğimiz Kampüs, hem eğlenceli hem de kazançlı bir finansal deneyim sunuyor. Gençlerin ihtiyaçlarını merkeze alan bu yenilikçi programla, onlara bugün ve gelecekte destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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