Çalışan kadının mesaisi haftada 100 saati buluyor

“İstanbul İşgücü Piyasası ve Kadın İstihdamı” araştırma raporuna göre çocuk sahibi ve çift gelirli hanelerde kadınların ev içinde ve dışında haftada yaklaşık 100 saat çalıştığı belirtildi. Raporda, ayrıca İstanbul'daki işsizlik oranlarının son on yılda azalmakla birlikte hala her dört işsizden birinin bir yıldan uzun süredir iş aradığına dikkat çekildi; orta yaş grubunun gençlere kıyasla uzun süre işsiz kalma olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Personel A.Ş (İSPER) gözetiminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO) ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) ortak çalışması ile “İstanbul İşgücü Piyasası ve Kadın İstihdamı” araştırma raporu yayımlandı. Raporda, çocuk sahibi ve çift gelirli hanelerde kadınların ev içinde ve dışında haftada yaklaşık 100 saat çalıştığı belirtildi.

İBB iştiraki İSPER koordinasyonunda, BİO ve BETAM ortak çalışması ile “İstanbul İşgücü Piyasası ve Kadın İstihdamı” araştırma raporu yayımlandı. Dördüncüsü yayımlanan “İstanbul İşgücü Piyasası ve Kadın İstihdamı” araştırma raporunun lansmanı İBB üst yönetimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerin katılımıyla dün İBB Baruthane tesislerinde yapıldı.

ORTA YAŞ GRUBUNUN İŞSİZ KALMA OLASILIĞI DAHA YÜKSEK

Raporda, 2024 yılının aralık ayında adrese dayalı 3 bin hanede 9 bin 34 hane mensubundan 7 bin 297 yetişkin kişiyle yüz yüze yapılan anketten sağlanan veriler, firma yöneticileri ve sektör temsilcileriyle yapılan derinlemesine görüşmeler ile iş gücü piyasasındaki kadınlardan oluşan odak grupların görüşlerinden yararlanıldı.

Rapora göre, İstanbul'daki işsizlik oranları son on yılda azalmakla birlikte, hala her dört işsizden biri bir yıldan uzun süredir iş arıyor. Orta yaş grubunun gençlere kıyasla uzun süre işsiz kalma olasılığı ise daha yüksek. Bu yıl kadın istihdamına odaklanan rapora göre, geleneksel ve kültürel engeller kadın istihdamını olumsuz etkiliyor. Evlilik ve çocuk sahibi olmak kadın istihdamındaki düşüşü kuvvetlendiriyor.

'HER DÖRT İŞ ARAYANDAN BİR TANESİ EN AZ 1 YILDIR İŞ ARAR DURUMDA'

İBB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, rapora dair şunları söyledi:

“Bizim çok önemsediğimiz bir çalışma bu. Bu yıl dördüncüsünü yapıyoruz. Her yıl düzenli olarak yapmayı arzu ettiğimiz Türkiye’de ve İstanbul’da özellikle istihdamı konuştuğumuz ve istihdamın nereye doğru evrildiğini araştırdığımız bir çalışma. Bahçeşehir Üniversitesi ile beraber yürütüyoruz. Her yıl düzenli olarak yapıyoruz. Bu sene ana odağımız olan kadın istihdamının lansmanını gerçekleştirdik. Bizim geçmiş yıllarda gördüğümüz gibi İstanbul ve Türkiye’de istihdam problemi devam ediyor. Erkeklerde yaklaşık yüzde 69’a yakın bir istihdam oranımız var. Kadınlarda bu oran ne yazık ki yüzde 30’ları bulmuyor. Yani yarı yarıya neredeyse kadın istihdam edebiliyoruz. Her dört iş arayandan bir tanesi en az 1 yıldır iş arar durumda. Bu artık kronikleşmiş bir problem haline de gelmiş durumda. Bunları tespit etmek bir anlamda değerli ama bir yandan da aksiyon üretmek gerekiyor. Biz bu konuya iki boyutlu bakıyoruz. Biri stratejik boyutu diğeri ise taktik boyutu. İBB olarak malumunuz biz özellikle kadın istihdamını artırmak konusunda 5 yıl öncesinde koyduğumuz inisiyatifler bugün meyvelerini vermiş durumda. Çok ciddi sayıda kendi çalışanlarımız arasında kadın çalışan sayısını artırdık. Yüzde 45’in üzerinde çalışan kadın sayımız arttı, keza kadın yönetici sayımız yüzde 100’ün üzerinde arttı. Fakat bunlar yeterli değil. Ne yazık ki şu anda İstanbul’da 25-39 yaş arası aktif çalışabilir kadınlarımızın 900 bini ne evde ne de işte. Aslında istihdam edilebilir 900 bin genç insanımız iş arıyor. İş bulmakta zorlanıyor. Bunların üzerinde çalışmak gerekiyor. İşte orada da stratejik boyut devreye giriyor. Ne demek bu. Gerek yasal düzenlemeler gerekse de işverenlerle olan istihdam piyasasının iş verenlerle olan ilişkisini düzenleyen mevzuatın elden geçmesi gerekiyor. Burada en büyük problemlerden biri işverenlerin aradıkları kişileri bulamadıklarını iddia etmeleri. Burada bir gerçeklik payı var. Aradığı yetkinlikteki insanlar ne yazık ki sistemde yetiştirilemiyor. Bu da işverenlere ek bir maliyet yaratıyor ama bundan kaçınmamak gerekiyor. Çünkü, bu genç insanların ya da mevcutta çalışıp da yeni iş arayan insanların yetkinliklerini sürekli geliştirmesi ve iyileştirmesi şart. Bu bağlamda iş verenlerin bu konuda inisiyatif alması gerekiyor."