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İstanbul'da kaldırımda araç sürdü! İşte verilen ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da kaldırımda araç sürdü! İşte verilen ceza

 Başakşehir'de aracıyla kaldırımda ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 2 bin 979 lira para cezası uygulandı.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal trafik ekipleri, 4 Mart'ta Hürriyet Bulvarı'nda bir otomobil sürücüsünün kaldırımda araç sürerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 34 HHD 657 plakalı aracın sürücüsü olduğu belirlenen F.B'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik levha ve yer işaretlerine uymamak", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 2 bin 979 lira para cezası kesildi.

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