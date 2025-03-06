Rangers taraftarı İstanbul'da hayatını kaybetti kaza anı kamerada

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak İskoçya ekibi Rangers, İstanbul'a gelen bir taraftarının trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Beşiktaş'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yere düşen ve üzerinden başka bir araç geçen İskoçya takımı Rangers taraftarının hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Rangers maçını izlemek için İstanbul'a gelen C.P'nin bir eğlence mekanında tanıştığı kadını otele bırakmak amacıyla taksiyle bölgeye geldiği belirlendi.

C.P'nin yolun karşısındaki ATM'den para çekip dönerken yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yola çıktığı, bu sırada U.Ç. idaresindeki aracın çarpması sonucu yere düştüğü, üzerinden de H.G. idaresindeki başka bir aracın geçtiği tespit edildi.

C.P'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği kazanın ardından otomobil sürücüleri U.Ç. ve H.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İskoçya temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir taraftarımızın vefat ettiğini öğrenerek büyük bir üzüntü yaşadık. Bu zor zamanda kulüpte çalışan herkesin kalbi hayatını kaybeden kişinin ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte. Bu trajik olayla ilgili olarak hem Türk hem de İngiliz yetkililerle sürekli temas halindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü de vefat eden taraftarı için İskoç kulübüne başsağlığı diledi.

Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan mesajda, "Fenerbahçe'mizin İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul'a gelen bir Rangers taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers Kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz." denildi.