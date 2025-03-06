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Marek Hamsik futbola geri döndü! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Marek Hamsik futbola geri döndü! Yeni takımı herkesi şaşırttı

Trabzonspor'un eski yıldızı Hamsik, büyük bir sürprize imza atarak futbola geri döndü. Hamsik'in yeni yeni takımı herkesi şaşırttı.

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Trabzonspor'un eski yıldızı Slovak futbol efsanesi Marek Hamsik futbola geri döndü. Bordo-mavili ekibin eski yıldızının yeni durağı herkesi şaşırttı.

2021-203 arasında Trabzonspor formasını terleterek bordo-mavili ekibin 2021-22 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta büyük rol oynayan Marek Hamsik, 2023 yazında futbol hayatını sonlandırma kararı almıştı.

Bordo-mavili ekibin eski yıldızı, futbola geri döndü. Marek Hamsik, Slovakya 3. Ligi'nde mücadele eden kendi takımı Hamsik Akademi'de sezonun geri kalanında forma giyecek. Karadeniz ekibinin eski yıldızı geçtiğimiz hafta oynanan hazırlık maçında 45 dakika süre aldı.

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