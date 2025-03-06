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Bakan Ali Yerlikaya'dan Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'e ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Ali Yerlikaya'dan Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'e ilişkin açıklama

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaybolduktan 4 gün sonra Belgrad Ormanı'nda sağ bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel'e ilişkin bir açıklama yaptı. Yerlikaya, Gürel'in hastanede tedavisinin devam ettiğini belirterek arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere ve gönüllülere teşekkür etti.

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 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da kaybolduktan 4 gün sonra Belgrad Ormanı'nda sağ bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmalarına 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçların katıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AFAD koordinasyonunda Belgrad Ormanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu. 3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti. Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı. Dronlarla alan araması yapıldı.

24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

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