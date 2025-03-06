MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "MÜSİAD olarak, ülkemizin tarihi misyonuna ve milli birliğine sahip çıkarak, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde destekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Asmalı, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin yazılı açıklama yaptı. "MÜSİAD olarak, ülkemizin tarihi misyonuna ve milli birliğine sahip çıkarak, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde destekliyoruz." değerlendirmesini yapan Asmalı, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan bu sürecin, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için tarihi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. 40 yıldır süren insani ve ekonomik maliyetlerin sona erdirilmesi, ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır." açıklamasında bulundu.

Asmalı, terörden arındırılmış bir Türkiye'nin, sadece güvenlik değil, ekonomik ve sosyal kalkınma için de hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu süreç son dönemde ülkemizin hedeflediği ekonomik bağımsızlığı da perçinleştirecek bir süreçtir. Bu nedenle süreç içerisinde millet olarak bir ve beraber olma gayretimizi ortaya koymalı, birbirimize destek vermeli ve ülkemizin refahına karşı oynanacak tüm oyunların karşısında yer almalıyız. Ekonomik bağımsızlık ancak terörden arındırılmış bir ülke ile mümkündür. Bizler, bu bağlamda bugüne kadar olduğu gibi milli üretimi destekleyen projeler ve istihdam odaklı politikalar ile ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaya var gücümüzle devam edeceğiz.

Açıkça belirtmek isteriz ki MÜSİAD olarak bu süreçte, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan her türlü tehdide karşı kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Terörsüz bir Türkiye, güçlü bir ekonomi ve aydınlık bir gelecek demektir. MÜSİAD olarak, devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aynı karar ve duruşla tüm iş dünyasını da bu konuda sorumluluk almaya ve milletimizin ortak hedeflerine katkı sunmaya davet ediyoruz."

Asmalı, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm vatandaşları bir kez daha rahmetle andıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyor, terörün son bulması için başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıyla sona erdirilmesini temenni ediyoruz."