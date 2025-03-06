MEB, ortaokul ve liselerde yapılacak sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ortaokul ve liselerde yapılacak 2. dönem 1. yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak çözüm videolarıyla öğrencilerin erişimine açıldı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yayımlanan örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavlarına ilişkin konu soru dağılım tablolarında yer alan senaryolardaki bazı kazanım ve öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi.

Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Ayrıca eğitim kurumu, sınıf ve alan zümreleri, kendi il sınıf ve alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre, söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.

Örnek soru kitapçıklarına Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilecek.