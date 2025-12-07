BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.746,23
HABER /  DÜNYA

Trump’tan Ronaldo’ya övgü: Ondan daha iyisi yok

Trump’tan Ronaldo’ya övgü: Ondan daha iyisi yok

ABD Başkanı Donald Trump, Cristiano Ronaldo’nun Beyaz Saray ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı ve Portekizli yıldız için “inanılmaz bir insan” ifadelerini kullandı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Cristiano Ronaldo’nun son Beyaz Saray ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, Portekizli futbolcunun kendisini arayarak ziyaret için teşekkür ettiğini belirtti.

"İNANILMAZ BİR SPORCU VE İNSAN"

Ronaldo’dan övgüyle bahseden Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cristiano Ronaldo, büyük futbolcu. Bu haftaki Beyaz Saray ve Oval Ofis turu için bana teşekkür etmek üzere az önce aradı.”

Trump, Ronaldo’nun yalnızca başarılı bir sporcu değil, aynı zamanda “inanılmaz bir adam” olduğunu da vurgulayarak, “Ondan daha iyisini bulamazsınız.” değerlendirmesinde bulundu.

RONALDO, BEYAZ SARAY DAVETİNE KATILMIŞTI

Al Nassr forması giyen Ronaldo, 18 Kasım’da Trump’ın Beyaz Saray’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna verdiği yemeğe katılmıştı. Trump, davet sırasında Ronaldo’ya katılımından dolayı teşekkür ederken, en küçük oğlu Barron Trump’ın Portekizli yıldızın “büyük bir hayranı” olduğunu dile getirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranan zanlı yakalandı
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranan zanlı yakalandı
Domenico Tedesco: Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı!
Domenico Tedesco: Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı!
11 maçtır yenilmeyen takım deplasmanda fark yedi
11 maçtır yenilmeyen takım deplasmanda fark yedi
Korkut İlçe Jandarma Komutanı hayatını kaybetti
Korkut İlçe Jandarma Komutanı hayatını kaybetti
Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı!
Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı!
Burhanettin Duran: TRT, çocuk medyasında güçlü bir merkez haline geldi
Burhanettin Duran: TRT, çocuk medyasında güçlü bir merkez haline geldi
A Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstürü açıklandı!
A Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstürü açıklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nicolas Maduro ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nicolas Maduro ile görüştü
Hakan Fidan: Suriyeli olmayan unsurların SDG'den çıkarılmasını istiyoruz
Hakan Fidan: Suriyeli olmayan unsurların SDG'den çıkarılmasını istiyoruz
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı
Trump'ın Özel Temsilcisi Barrack: İsrail henüz Suriye'ye güvenmiyor
Trump'ın Özel Temsilcisi Barrack: İsrail henüz Suriye'ye güvenmiyor
Rizespor TFF'ye ateş püskürdü! 'Bir hüküm vermişseniz açıklayın...'
Rizespor TFF'ye ateş püskürdü! 'Bir hüküm vermişseniz açıklayın...'