Trump’tan Ronaldo’ya övgü: Ondan daha iyisi yok

ABD Başkanı Donald Trump, Cristiano Ronaldo’nun Beyaz Saray ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı ve Portekizli yıldız için “inanılmaz bir insan” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Cristiano Ronaldo’nun son Beyaz Saray ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, Portekizli futbolcunun kendisini arayarak ziyaret için teşekkür ettiğini belirtti.

"İNANILMAZ BİR SPORCU VE İNSAN"

Ronaldo’dan övgüyle bahseden Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cristiano Ronaldo, büyük futbolcu. Bu haftaki Beyaz Saray ve Oval Ofis turu için bana teşekkür etmek üzere az önce aradı.”

Trump, Ronaldo’nun yalnızca başarılı bir sporcu değil, aynı zamanda “inanılmaz bir adam” olduğunu da vurgulayarak, “Ondan daha iyisini bulamazsınız.” değerlendirmesinde bulundu.

RONALDO, BEYAZ SARAY DAVETİNE KATILMIŞTI

Al Nassr forması giyen Ronaldo, 18 Kasım’da Trump’ın Beyaz Saray’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna verdiği yemeğe katılmıştı. Trump, davet sırasında Ronaldo’ya katılımından dolayı teşekkür ederken, en küçük oğlu Barron Trump’ın Portekizli yıldızın “büyük bir hayranı” olduğunu dile getirmişti.