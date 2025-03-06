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MSB: PKK ve iltisaklı gruplar silahları teslim etmeli

MSB: PKK ve iltisaklı gruplar silahları teslim etmeli

Milli Savunma Bakanlığı düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısına yanıt verdi. Bakanlık, PKK ve iltisaklı grupların derhal silah bırakıp terör faaliyetlerine son vermeleri gerektiğini belirterek, bu süreçte ateşkes gibi konuların gündeme getirilmesine ve kafa karışıklığı yaratılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi İmalatı Harbiye Müzesi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Toplantıda Öcalan’ın çağrısı üzerine açıklamalar yapıldı. MSB kaynakları, "PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların, terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA AÇIKLAMA

BSen akanlık kaynakları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"27 Şubat'ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapılmıştır. Örgütün, terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların, terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir. Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır."

MSB
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