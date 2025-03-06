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Amazon'dan Ramazan Alışverişleri kampanyası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Amazon'dan Ramazan Alışverişleri kampanyası

Amazon Türkiye'nin başlattığı "Ramazan Alışverişi" kampanyası boyunca temel gıda ürünlerinden atıştırmalıklara, içeceklerden konserve çeşitlerine kadar gıda ürünlerinde indirimler sunuluyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10 Mart'a kadar sürecek kampanya, pek çok kategoriden üründe sunulan fırsatlarla devam ediyor.

Kampanya boyunca, şirket müşterileri, gıda ürünlerini indirimlerle satın alabilecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, şirketin internet sitesini ziyaret edebilir veya Amazon uygulamasını indirerek alışveriş deneyimlerini kolaylaştırabiliyor.

Henüz "Prime" üyesi olmayanlar, şirketin internet adresini ziyaret ederek, "Süper Tasarruf Haftası"na özel indirimlerden ve Prime üyeliğinin bedava ve hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi ayrıcalıklarından yararlanmaya başlayabiliyor.

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